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Чтобы быстро и максимально точно перенести шаблон эскиза или чертеж на новый лист, рекомендуем использовать новый гаджет для рисования - световой планшет для копирования. Это простое устройство отличное подспорье чертежникам и художникам в их кропотливой работе. Благодаря светодиодной подсветке по всей рабочей поверхности планшета оригинал для копирования и лист копирования подсвечиваются снизу, и упрощается не только обведение контуров, но и воспроизведение мельчайших деталей рисунка.
Для фиксирования бумаги на планшете лучше использовать зажим, он не даст бумаге скользить во время копирования,