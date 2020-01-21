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Световой планшет А3 "Профи" LED Light Pad

Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи" Световой планшет А3 "Профи"
Код товара: 99293
Рейтинг товара:
3 690 р.
Можно купить комплектом %
Оптом дешевле!
от 2 шт:
3 506 р. (-5%)
Нужна оферта ЕАИСТ

Описание

Чтобы быстро и максимально точно перенести шаблон эскиза или чертеж на новый лист, рекомендуем использовать новый гаджет для рисования - световой планшет для копирования. Это простое устройство отличное подспорье чертежникам и художникам в их кропотливой работе. Благодаря светодиодной подсветке по всей рабочей поверхности планшета оригинал для копирования и лист копирования подсвечиваются снизу, и упрощается не только обведение контуров, но и воспроизведение мельчайших деталей рисунка.

Как можно использовать световой планшет для копирования ПРОФИ А3

  • Планшет представляет собой акриловую доску со светодиодной подсветкой.
  • Идеально подходит для копирования простых и сложных рисунков. Подсветка позволяет с максимальной точностью скопировать мельчайшие детали.
  • Дает возможность скопировать изображение с прорисовкой, создавая реалистичные портреты, пейзажи, городские зарисовки и натюрморты.
  • Световой планшет незаменимый помощник при ручном копировании чертежей и схем инженеров и архитекторов.
  • Можно легко переносить тату эскизы на трансферную бумагу поверх эскиза или распечатанного изображения.
  • С помощью светового планшета станет намного проще создавать комиксы, плакаты, графику, используя уже готовый эскиз и не портя его при этом.
  • Используя световой планшет, можно очень быстро освоить мультипликацию и создавать собственные рисованные мультфильмы.
  • Позволяет тренироваться в каллиграфии.

Технические характеристики светового планшета для художников Профи А3

  • Световой планшет имеет очень полезную функцию - регулировка яркости подсветки. Функция памяти позволяет планшету запоминать последний режим яркости, на котором работал пользователь, и воспроизводить его после повторного включения.
  • Размер светового стола соответствует формату бумаги А3.
  • Размер самого планшета 340*465 мм.
  • Толщина светового планшета 8 мм.
  • Твердая акриловая поверхность по прочности не уступает закаленному стеклу.
  • Рабочая поверхность ограничена пластиковой широкой рамкой-бампером, что дает дополнительное удобство - бумага не соскальзывает с поверхности даже без клипсы.
  • По периметру рабочего стола слева и сверху расположена профессиональная масштабная линейка с точностью 1 мм.
  • Потребляемая мощность 2,2 Вт.
  • В комплекте кабель-USB длиной 190 см. Для подключения к электросети можно использовать адаптер любого смартфона или планшета.

Для фиксирования бумаги на планшете лучше использовать зажим, он не даст бумаге скользить во время копирования,

зажим еа планшете

Видеообзоры

Видео Световой планшет А3 "Профи"

Отзывы о товаре

Елизавета
Елизавета
21 января 2020
Планшет хороший. Спасибо❤️
Читать все отзывы 2

Гарантия

На каждый продаваемый нами товар распространяется гарантия. Мы всегда идем навстречу клиенту и стараемся решить все спорные ситуации. Более подробно Вы можете ознакомиться с условиями обмена и возврата в нашем магазине по ссылке.
Успей купить комплект со скидкой
Скидка 26 р.
4 526 р.

4 500 р.

Характеристики

Общая информация
Формат
А3

Видео-обзор Световой планшет А3 "Профи"

Видео Световой планшет А3 "Профи"

Отзывы о Световой планшет А3 "Профи"

Елизавета
21 января 2020
Планшет хороший. Спасибо❤️
15 сентября 2019
отличный планшет для работы с алмазной вышивкой
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Рейтинг магазина ArtPinOk
на основе 159 оценок покупателей и данных службы качества Маркета

Читайте отзывы с Яндекс.Маркета о магазине ArtPinOk - нам можно доверять!

allure1922
allure1922
Достоинства: Быстро привезли
Недостатки: Заказал акварельные краски для дочки на НГ. Привезли быстро, но упаковка была ободрана и нарушена, как будто ее пинали ногами. Внутри пластиковые пеналы были треснувшими и поломанными... Некрасивый вид для подарка!
Комментарий: Купился на цену продукта... Видать под шумок новогоднего ажиотажа спекулянты подсовывают бой покупателям...
stasa14
stasa14
Достоинства: Единственные из всех согласились везти мольберт в пункт самовывоза в Зеленограде и сделали это очень быстро накануне Нового года. Все отлично упаковано.
Недостатки: нет недостатков
Комментарий: Нашла магазин неожиданно, уже и не надеялась купить подарок ребенку. Оператор быстро перезвонил и все уточнил, доставили быстро. все хорошо упаковано. Здорово, буду еще сюда заходить за покупками.
Шушкин Вячеслав
Шушкин Вячеслав
Достоинства: 1. Цена. Покупал световой планшет. По такой цене в других магазинах продаются детские игрушки, а не проф планшет с линейкой, с которого бумага не соскальзывает 2. Скорость. Заказал после обеда, забрал вечером (самовывоз). Заказ был не к спеху - до НГ 10 дней, НО сам факт, что в предновогодней суете можно получить заказ за 1 день впечатлил. 3. Быстрота обслуживания. Пришел (5 минут от Метро Полежаевская), Получил, Оплатил. На весь процесс минут 10 ушло, при том что по адресу самовывоза у них склад, а не магазин
Недостатки: По адресу самовывоза склад, а не магазин. Т.е. посмотреть и пощупать прочие товары у Вас не получится. Нужно заказывать заранее на сайте. Но тем не менее до оплаты заказанный товар мне распаковали, включили, немного о нем рассказали.
Комментарий: Магазином доволен. С учетом подрастающего дома художника, уверен что вернусь к ним еще не раз.
Hinoe Ichihara
Hinoe Ichihara
Достоинства: Хороший курьер, несколько раз перепроверил, не ошибся ли с суммой. Планшет порадовал, очень хорошее соотношение цены и качества.
Недостатки: ожидание заказа, рассчитывала получить на следующий день, а не через день, но это мелочи
Алексашина Ксения
Алексашина Ксения
Достоинства: Все отлично! Заказ пришел вовремя! Большое спасибо!
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