Достоинства: 1. Цена. Покупал световой планшет. По такой цене в других магазинах продаются детские игрушки, а не проф планшет с линейкой, с которого бумага не соскальзывает 2. Скорость. Заказал после обеда, забрал вечером (самовывоз). Заказ был не к спеху - до НГ 10 дней, НО сам факт, что в предновогодней суете можно получить заказ за 1 день впечатлил. 3. Быстрота обслуживания. Пришел (5 минут от Метро Полежаевская), Получил, Оплатил. На весь процесс минут 10 ушло, при том что по адресу самовывоза у них склад, а не магазин

Недостатки: По адресу самовывоза склад, а не магазин. Т.е. посмотреть и пощупать прочие товары у Вас не получится. Нужно заказывать заранее на сайте. Но тем не менее до оплаты заказанный товар мне распаковали, включили, немного о нем рассказали.